Cotado para assumir cargo deixado por Dracena, Prass fará estágios em clubes europeus

Com a saída de Edu Dracena, ex-assessor técnico, da diretoria do Palmeiras, os olhares focaram no ex-goleiro Fernando Prass. O ídolo palmeirense realizou 300 horas de estágio obrigatório no clube, devido a sua graduação em administração na Faculdade das Américas, e irá à Europa para adquirir conhecimento com diretores de dois clubes.

Primeiramente, o grande nome da conquista da Copa do Brasil em 2015 irá à Espanha, onde trabalhará com o gestor do Real Valladolid, Enrico Ambrogini. Na sequência, viajará à França para passar um período com Juninho Pernambucano, no Lyon.

A situação do ex-goleiro é observada pela gestão Leila Pereira, única candidata à presidência do clube, principalmente agora que a vaga de assessor técnico não está ocupada, dado que Edu Dracena aceitou um convite para trabalhar na diretoria do Santos.Fernando Prass é ídolo do Palmeiras, com quatro títulos conquistados no clube.