Coritiba x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

O Flamengo começa a participação na Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da competição e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!. A decisão está marcada para o dia 16 de junho, no Maracanã.

Após um período de 10 dias sem jogos durante a data Fifa, o Flamengo volta a campo e inicia a busca pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. Para o jogo de ida, o clube terá uma série de desfalques, incluindo o técnico Rogério Ceni, que testou positivo para Covid-19. Além dele, o Fla não contará com a presença de cinco jogadores importantes: Rodrigo Caio, Isla, Gerson, Arrascaeta e Pedro.

Outros selecionáveis, Gabigol e Everton Ribeiro foram relacionados para o duelo e se juntarão ao restante da delegação em Curitiba. A participação da dupla na partida, no entanto, ainda depende do aval da comissão técnica e do departamento médico. O atacante, inclusive, se queixou de dores na coxa direita e teve um edema constatado em exame realizado pela CBF. O Flamengo considera o resultado inconclusivo e fará nova avaliação antes da partida.

Confira mais informações da partida entre Coritiba e Flamengo:

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 10 de junho de 2021, às 19hÁrbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Onde ver: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castan e Natanael; Willian Farias, Val, Matheus Sales e Rafinha; Waguininho e Léo Gamalho.

Desfalques: Jhony Douglas, Igor Paixão e Henrique.Suspensos: NinguémPendurados: Ninguém.

FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gomes, Everton Ribeiro (Michael) e Vitinho; Bruno Henrique e Muniz (Gabigol).

Desfalques: César, Isla, Rodrigo Caio, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta e Pedro. Suspensos: NinguémPendurados: Ninguém

PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% dos votantes apostam na vitória do Flamengo, enquanto 15% acreditam em empate no jogo de ida.