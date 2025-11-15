Coritiba x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pela Série B Coritiba e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 15.11.25 15h30 O Coritiba soma 24 pontos a mais que o Athletic Club na Série B do Brasileirão (JP Pacheco/ Coritiba) Coritiba x Athletic Club disputam hoje, sábado (15/11), a 37° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coritiba x Athletic-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, ESPN, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Coritiba lidera a Série B do Brasileirão e acumula 18 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 37 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Athletic Club ocupa a 16° posição com 11 vitórias, 7 empates, 18 derrotas, 41 gols marcados e 52 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (15/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo, Série A argentina e um amistoso da seleção brasileira movimentam o futebol neste sábado Coritiba x Athletic MG: prováveis escalações Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy, Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez, Josué; Clayson, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart Santos. Athletic (MG): Adriel; Marcelo Ajul, Jhonatan Silva, Sidimar; Douglas Pelé, Sandry, Martínez, Yuri; Welinton Torrão, Neto Costa e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte. FICHA TÉCNICA Coritiba x Athletic Club Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Club Coritiba campeonato brasileiro série b jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Irlanda: onde assistir e escalações do jogo hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão Santos e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.11.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00