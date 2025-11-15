Capa Jornal Amazônia
Coritiba x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pela Série B

Coritiba e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Coritiba soma 24 pontos a mais que o Athletic Club na Série B do Brasileirão (JP Pacheco/ Coritiba)

Coritiba x Athletic Club disputam hoje, sábado (15/11), a 37° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Coritiba x Athletic-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, ESPN, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba lidera a Série B do Brasileirão e acumula 18 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 37 gols marcados e 22 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Athletic Club ocupa a 16° posição com 11 vitórias, 7 empates, 18 derrotas, 41 gols marcados e 52 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Coritiba x Athletic MG: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy, Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez, Josué; Clayson, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart Santos.

Athletic (MG): Adriel; Marcelo Ajul, Jhonatan Silva, Sidimar; Douglas Pelé, Sandry, Martínez, Yuri; Welinton Torrão, Neto Costa e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA
Coritiba x Athletic Club
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h30

