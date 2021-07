Coritiba tenta se manter na briga pela liderança da Série B e trio quer o G4

A 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada, nesta quinta-feira, com dois jogos que movimentarão a parte de cima da tabela de classificação. Se o Coritiba quer se manter firme na briga pela liderança, CRB, Avaí e Operário-PR disputam uma vaga no G4 - a zona de acesso.

No estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19 horas, o Coritiba receberá o CRB. Dono de 24 pontos, o clube paranaense superou o Sampaio Corrêa, por 3 a 2, e chegou ao nono jogo sem derrota - seis vitórias e três empates. Já o time alagoano bateu o Vila Nova, por 2 a 1, e pulou para os 20 pontos. Uma vitória o recolocará entre os quatro primeiros colocados.

Em Florianópolis, às 21h30, Avaí e Operário-PR querem diminuir a vantagem do pelotão da frente. Ao atropelar o Cruzeiro por 3 a 0, o time catarinense chegou aos 18 pontos e aos seis jogos de invencibilidade. O paranaense, por sua vez, foi derrotado pelo CSA, por 2 a 0, e parou nos 18. Está abaixo dos catarinenses por causa do saldo de gols (3 a -5).

A rodada começou na última terça-feira. O Goiás venceu o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 2 a 0 e voltou ao G4. O Guarani, apesar do empate sem gols contra o Sampaio Corrêa, em Campinas (SP), se manteve na zona de acesso.

No reencontro entre o técnico Felipe Conceição e o Cruzeiro, o Remo venceu, por 1 a 0, em Belém, e aumentou a crise mineira. Já Londrina e Confiança ficaram no 0 a 0, no estádio do Café, em Londrina (PR), e se mantiveram na zona de rebaixamento. O mesmo vale para a Ponte Preta, derrotada em Salvador pelo Vitória por 1 a 0.