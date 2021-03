Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Um Corinthians e Palmeiras com cara de Dérbi B. Com o Timão repleto de problemas e acometido com um surto de Covid-19 na véspera do jogo e o Verdão com a cabeça na final da Copa do Brasil que decide contra o Grêmio, neste domingo (7), às 18h, no Allianz Parque, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

O time de Parque São Jorge estreou no Estadual com um empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, no último domingo (28), enquanto o Alviverde faz seu primeiro jogo na competição justamente contra o seu arquirrival, já que adiou a sua primeira rodada pois tinha como compromisso no último fim de semana o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil.

Por conta do cenário pandêmico, o Corinthians deve ir remendado para o clássico. No total, são 13 desfalques, já que, além dos contaminados com a Covid-19, o time tem mais quatro atletas do Departamento Médico, destaque para o atacante Mosquito, que segue com dores no joelho e completará o seu terceiro jogo fora.

Já do lado palmeirense, o foco é todo na decisão nacional. Após bater o Grêmio por 1 a 0, em plena capital gaúcha, o time não deve expor os seus principais atletas para que, assim, possa confirmar o quarto título da Copa em sua história.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e hora: 3 de março de 2021, às 19hÁrbitro: Edina Alves Batista (SP)​Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Neuza Ines Back (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real do L! e em áudio através da parceira LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANSMatheus Donelli (Caíque França); Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Xavier e Cantillo; Mateus Vital (Rodrigo Varanda), Cazares e Otero (Mateus Vital); Léo Natel (Jô). Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Cássio, Guilherme, Fagner, Fábio Santos, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro, Vitinho e Cauê (Covid-19); Danilo Avelar, Mantuan, Ruan Oliveira e Mosquito (Departamento Médico).

PALMEIRAS

Vinicius Silvestre; Breno Lopes, Luan, Renan e Vanderlan; Danilo, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Lucas Esteves, Willian e Gabriel Silva. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Kusevic e Luan Silva (Departamento Médico); Emerson Santos (transição); Patrick de Paula (Covid-19).