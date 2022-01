Corinthians x Ferroviária: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Paulistão

O Corinthians dá o pontapé inicial em sua temporada na terça-feira (25), às 21h, contra a Ferroviária na Neo Química Arena, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2022.

A reapresentação do Timão aconteceu no dia 10 de janeiro. De lá até a esperada estreia no estadual, o Time do Povo realizou dois jogos-treinos, contra Inter de Limeira e Audax-SP.

O Corinthians está no Grupo A do Paulistão, ao lado de Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. A competição é encarada com seriedade pela comissão técnica, que busca não apenas o título, como também encontrar a equipe ideal para o restante da temporada.

Para o duelo na Neo Química Arena, o torcedor deve ver algumas novidades na equipe titular. Lucas Piton desbancou Fábio Santos na pré-temporada e deve começar na lateral-esquerda. Já no ataque, o garoto Mantuan vai iniciar a partida como centroavante.

Sob o comando do técnico Elano, a Ferroviária tenta fazer barulho e repetir o feito do ano passado, onde conseguiu vaga para às quartas de final da competição.

Para isso, a Ferrinha conta com nomes experientes no elenco, como o goleiro Saulo e o meia Uillian Correia, além do artilheiro da última edição do Paulistão, Bruno Mezenga, que anotou nove gols na competição em 2021.

A Ferroviária está no Grupo B, com Novorizontino, São Bernardo e São Paulo.

CORINTHIANS x FERROVIÁRIA