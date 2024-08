Corinthians x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pela Sul-Americana

Corinthians x Red Bull Bragantino disputam neste terça-feira (20/08) as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir x Corinthians x RB Bragantinoao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians liderou o Grupo F da Copa Sul-Americana e acumulou nesse 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe também registrou 14 gols marcados contra apenas 2 gols sofridos.

Bragantino ficou em 2° lugar no Grupo H com a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas do Corinthians. Seu saldo de gols foi formado por 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 1.

Corinthians x RB Bragantino: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Charles, Ryan e Matheus Bidu (Hugo); Rodrigo Garro (Wesley) e Igor Coronado; Giovane (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.

Red Bull Bragantino: Fabrício; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Lucas Evangelista e Lincoln (Jhon Jhon); Helinho, Henry Mosquera (Vitinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Red Bull Bragantino

Copa Sul-Americana

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 20 de agosto de 2024, 21h30