Corinthians lança nova camisa em homenagem à cidade de São Paulo

Nesta quarta-feira, o Corinthians lançou seu quarto uniforme para a temporada, mas o modelo será exclusivo para venda aos torcedores e não será utilizado em jogos oficiais pelos jogadores. O manto é inspirado nas calçadas de São Paulo e tem como objetivo fazer uma homenagem para a cidade.

A camisa criada pela Nike, fornecedora de material esportivo do clube, conta com polígonos em preto e branco que fazem alusão justamente ao mapa da cidade de São Paulo que está estampado em muitas calçadas, principalmente no centro histórico, local escolhido para as imagens do lançamento. Já os números estão grafados na cor vermelha, presente na bandeira municipal.

O preço de venda do produto, que foi lançado próximo do Natal, é de R$ 249,99 para os modelos masculino e feminino, e R$ 229,99 para o modelo infantil.

Em 2012, o uniforme número 1 já havia sido feito em homenagem à cidade de São Paulo, com a estampa do padrão das calçadas, porém os traços eram diferentes, não tão marcantes quanto os atuais e puxavam para a cor cinza. Naquele ano o Timão foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes.