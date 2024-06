Corinthians faz 2 a 0, mas cede o empate para o Atlético-GO no Brasileirão

O Corinthians continua sua sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro. O Timão, em meio a uma intensa crise interna, empatou com o Atlético-GO por 2 a 2 no Estádio Antônio Accioly, na noite desta terça-feira (11), pela oitava rodada da competição.

A partida teve um início promissor para o Corinthians. Mesmo com a expulsão de Gustavo Henrique ainda no primeiro tempo, o Timão conseguiu abrir vantagem de 2 a 0 com dois gols de Yuri Alberto. A expulsão, no entanto, complicou a vida da equipe paulista, que não conseguiu segurar o resultado.

Os donos da casa reagiram e, nos acréscimos, conseguiram igualar o placar. O primeiro gol do Atlético-GO saiu após um gol contra de Cacá, e Shaylon, nos minutos finais, marcou o gol de empate, frustrando as expectativas corintianas de sair com a vitória.

Este resultado aumenta a pressão sobre o Corinthians, que amarga seu quarto jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. Apesar do empate, o ponto conquistado tirou provisoriamente a equipe da zona de rebaixamento. No entanto, a permanência fora da zona depende dos resultados dos demais jogos da rodada