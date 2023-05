Corinthians e Luxemburgo tem acordo verbal e treinador pode ser anunciado a qualquer momento

O Corinthians está próximo de oficializar a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. De acordo com fontes ligadas ao portal ge.globo, as duas partes já chegaram a um acordo verbal e faltam apenas alguns detalhes para o contrato ser assinado, com duração até dezembro.

A expectativa é de que Luxemburgo assuma o comando do time já nesta tarde, dirigindo o treino no CT Joaquim Grava. Caso tudo ocorra conforme o planejado, ele fará sua estreia amanhã, na partida contra o Independiente Del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio, às 21h, na Neo Química Arena.

Desde a saída de Cuca, na última quarta-feira (26), a diretoria vinha buscando um novo treinador. Luxemburgo é visto como uma escolha que atende às expectativas de cobrança e liderança no elenco do Corinthians, além de ser um técnico com vasta experiência em grandes clubes e histórico vitorioso. Conselheiros influentes do clube e líderes de torcidas organizadas também defenderam a contratação de Luxemburgo.

Esta será a terceira passagem de Luxemburgo pelo Corinthians. Ele foi campeão brasileiro em 1998 e paulista em 2001. O técnico vinha trabalhando no Cruzeiro em 2021.

Antes de Luxemburgo, Tite e Mano Menezes foram cogitados, mas não aceitaram a proposta. Roger Machado chegou a ser considerado como opção, mas sua contratação foi inviabilizada após vazar a notícia e a rejeição de parte da torcida. A expectativa é que Luxemburgo ajude o Corinthians a melhorar sua performance em campo, corrigindo a falta de concentração e entrega em alguns jogos.