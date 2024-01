Corinthians diz ter contrato de R$ 240 mi por placas na Neo Química

O Corinthians garantiu mais uma receita importante para a atual gestão do clube. Na quinta-feira (18), o presidente Augusto Melo anunciou um acordo pela venda de publicidade na Neo Química Arena, fechada em R$240 milhões.

A parceira em questão é a Brax Sports Assets, para a exploração das placas de publicidade no campo da Neo Química Arena. O valor é dividido em 5 anos de contrato, sendo aproximadamente R$ 48 milhões por temporada, segundo o dirigente.

“Vai ter novidade e vou anunciar aqui uma de R$240 milhões, parceria de placas na Arena, assinei ontem um contrato de R$240 milhões para estruturar o Corinthians. São parcerias de placas por 5 anos, é a Brax, assinamos com eles ontem aumentando, a camisa mostrou o valor, agora com a nova gestão, com lisura ao torcedor, eles acreditaram e chegaram no preço que a gente gostaria. Valor dividido em 5 anos”, disse o presidente, ao Jogo Aberto, na Band.

Até 2023, a parceria do Corinthians era com a Sport Promotion para a exploração das placas da arena. O contrato acabou rompido após atraso em pagamentos a partir de abril. A parceria, segundo o clube, era de R$12 milhões por ano.