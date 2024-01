Corinthians atrasa pagamento ao Cuiabá e pode ter o desfalque de Raniele para a estreia do Paulistão

O Corinthians pode ter um desfalque no meio-campo na estreia do Paulistão, marcada para o próximo domingo (21), contra o Guarani. O motivo da baixa não é por questão física como é comum no início de temporada, mas sim por falta de pagamento. Anunciado oficial no dia 2 de janeiro, o volante Raniele pode ficar de fora da primeira partida do Timão no ano. O clube paulista ainda não pagou a primeira parcela do acordo com o Cuiabá pela transferência do atleta, que por isso ainda não foi regularizado. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, do SBT.

O Timão fechou a compra de Raniele com o Cuiabá no final de 2023 por 2,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 13,3 milhões. Segundo Venê Casagrande, os paulistas ainda pagaram a primeira parcela no valor de 800 mil euros (R$ 4,2 milhões). Com isso, o Dourado ainda não assinou a rescisão de contrato com o volante. O que impede o Alvinegro do Parque São Jorge de registrar o reforço no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Para fazer a inscrição no Paulistão para a primeira partida, o Corinthians precisa registrar Raniele na Federação Paulista de Futebol (FPF) até esta quinta-feira (18). Porém, é possível fazer alterações na lista de inscritos até o dia 16 de fevereiro. Cada time pode enviar uma relação com 26 jogadores, sendo três goleiros e outra sem limite de atletas, desde que sejam formados nas categorias de base do clube.

Aos 27 anos, Raniele foi revelado pela Ferroviária-SP e passou pelo Jacuipense e Bahia. Ele defendeu o Avaí entre 2022 e 2023, antes de se transferir para o Dourado, onde disputou 35 jogos do Brasileirão, sendo 34 como titular, marcou três gols e deu uma assistência.

Corinthians e Guarani se enfrentam a partir das 18h, na Neo Química Arena.