Corinthians acerta contratação do holandês Memphis Depay

O Corinthians oficializou nesta sexta-feira (6) a contratação de Memphis Depay, que se torna o 19º reforço da equipe para a temporada de 2024. O atacante holandês chega ao clube como a promessa "midiática" feita pela patrocinadora, que assumirá boa parte dos custos do contrato do jogador.

A diretoria alvinegra considera que a chegada de Memphis fecha o ciclo de contratações, reforçando um setor que, até o momento, era considerado o mais carente do elenco. Apesar de não ser um centroavante de ofício, a versatilidade do jogador, capaz de atuar em diversas posições no ataque, é vista como uma peça-chave para alavancar o desempenho ofensivo da equipe. Além disso, seu bom histórico como finalizador é apontado como um diferencial importante para ajudar o time a resolver problemas no setor ofensivo.

Memphis Depay, de 30 anos, foi revelado pelo PSV Eindhoven, da Holanda, e acumula passagens por grandes clubes europeus, como Manchester United, Lyon, Barcelona e, mais recentemente, Atlético de Madrid. Na última temporada, sob o comando de Diego Simeone, o atacante participou de 39 partidas, anotando nove gols e concedendo duas assistências. Seu último jogo foi pela seleção da Holanda, na semifinal da Eurocopa, em julho, quando a equipe foi derrotada pela Inglaterra.

Pela seleção holandesa, Memphis tem um histórico relevante: disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022, somando nove partidas e três gols. Além disso, jogou em duas edições da Eurocopa (2021 e 2024), com dez jogos e três gols marcados. Ao todo, o atacante já balançou as redes 46 vezes com a camisa da Holanda, estando a apenas quatro gols de se igualar ao maior artilheiro da história da seleção, Robin van Persie.