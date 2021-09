'Coringa' no elenco do Remo, Marlon já jogou como goleiro e relembra outras posições em que já atuou

Na última partida do Remo na Série B, contra o Botafogo-RJ, a zaga azulina teve novidade. O lateral-esquerdo Marlon, formou a dupla de zaga com Rafael Jansen, já que Romércio está machucado e Kevem cumpriu suspensão. Marlon é paraense e já jogou até de goleiro por alguns minutos, um “coringa” no time do técnico Felipe Conceição.

Atualmente com 35 anos, Marlon iniciou a carreira nas categorias de base como zagueiro e explicou os motivos de ter começado na posição.

“Logo quando comecei, passei dois anos na base e atuava como zagueiro, por ter estatura então o treinador da escolinha me colocou nessa posição, gostei, pois é uma posição que você pega os jogadores de frente, está de frente para o jogo e me adaptei muito fácil”, disse.

Quando chegou ao Remo em 2007, Marlon já atuava de volante, além de fazer a lateral-esquerda, mas chegou a atuar na Série B com então técnico Bagé.

“Em algumas partidas com o Bagé, em 2007, algum zagueiro estava suspenso e ele me colocou na zaga. Sou volante de origem, depois passei a exercer a função na lateral. Já joguei em várias posições, no Novo Hamburgo-RS eu atuava como ponta, fui bem por lá, sempre procurando ajudar as equipes por onde passei”, finalizou.

Até no gol

Marlon se aventurou alguns minutos como goleiro na Série B de 2019. O jogador defendia o Criciúma-SC e no jogo contra o América-MG, no dia 10 de setembro, após a expulsão do goleiro Luiz, o Criciúma já tinha realizado as três substituições e Marlon acabou a partida no gol. O clube catarinense perdeu de 2 a1, mas o jogador paraense não levou gol.

Com a volta de Kevem após suspensão e o possível retorno de Romércio, que iniciou transição, Marlon deve retornar à disputa pela posição na lateral esquerda com Igor Fernandes, que atualmente ocupa a titularidade.