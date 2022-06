Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (02/06)

As seleções Coreia do Sul x Brasil entram em campo às 08h (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (02/06), para disputar um Amistoso. A partida acontece no Estádio Seoul World Cup, em Seul, Coreia do Sul. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Coreia do Sul x Brasil ao vivo?

A partida Coreia do Sul x Brasil pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, a partir das 08h (horário de Brasília).

Como Coreia do Sul x Brasil chegam para o jogo?

Coreia do Sul terminou a fase de grupos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo na vice-liderança do Grupo A e com um total de 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Brasil fechou a fase de grupos das Eliminatórias sulamericanas para a Copa na liderança e com um acúmulo de 14 vitórias, 3 empates, 40 gols marcados e apenas 5 gols sofridos.

Prováveis escalações

Coreia: Seung-gyu; Tae-hwan, Yong, Young-gwon e Jin-su; Chang-hoon, Hee-chan, Woo-young, Sang-ho e Heung-min; Ui-jo. Técnico: Paulo Bento.

Brasil: Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fred e Bruno Guimarães; Neymar, Raphinha, Richarlison e Lucas Paquetá. Técnico: Tite.

Ficha técnica - Coreia do Sul x Brasil

Amistoso

Local: Estádio Seoul World Cup, em Seul, Coreia do Sul

Data/horário: 02 de junho de 2022, às 08h