Copa Verde: Independente, cirúrgico, elimina o Rio Branco na Arena Acreana

O Independente fez bonito na Arena Acreana, onde despachou o Rio Branco- AC, da Copa Verde, marcado 3 a 1, de virada.

O Galo, agora vai encarar o Clube do Remo, nas quartas de final, em jogo de ida e volta. Haverá sorteio na CBF para mando de campo do primeiro.

O Rio Branco saiu na frente com o gol de Luquinha, de voleio aos 19 minutos. Houve rebote da zaga tucuruiense e o meia acreano mandou bem.

O Galo não se esmoreceu, manteve o jogo de passes chegando sempre com perigo ao gol de André Regly.

Aos 32 minutos aconteceu o empate do Galo. Numa sequência de escanteios, o zagueiro Ezequias, no estilo de bom cabeceador, subiu mais que os defensores e testou firme.

Virada

No segundo tempo o Rio Branco começou ameaçando, porém, foi o Galo que mostrou eficiência. E, dois lances ‘matou’ o Estrelão constituindo o placar de 3 a 1 com Danrlei.

Aos 10 minutos Pereira e Barata, zagueiros ‘bateram cabeça’ na bola e o atacante tucuriense soube aproveitar a falha e virar o placar,

Um minuto depois, Joãozinho faz boa jogada e entrega de bandeja para Danrlei marcar e permitir o Galo jogar com mais tranquilidade.

A situação em campo ainda ficou melhor para o Independente com a expulsão de Barata que ‘atropelou’ Danrlei que ia em direção ao gol.

No finalzinho, Sid teve a chance de diminuir para o Rui Branco, mas chutou por cima.

O jogo realizado na Arena Acreana nesta quarta-feira (27) teve a direção de Rafael Odilio Ramos dos Santos, do Mato Grosso. Joãozinho, do Independente, recebeu cartão amarelo. Barata, do Rio Branco (MT), vermelho.