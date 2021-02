Copa Verde: com Paysandu eliminado e Remo na semifinal, torneio terá campeão inédito

As definições da fase quartas de final da Copa Verde trouxe algumas novidades à competição. Com a queda do Paysandu e do Cuiabá-MT, o torneio terá um campeão inédito. Entre os quatro semifinalistas está o Remo, que tenta minimizar o 'Cuiabaço' de 2015, em que a equipe esteve com a taça na mão.

REMO

O Leão suou e passou apuros contra o Independente de Tucuruí. O Galo Elétrico ainda igualou o placar agregado, mas Remo venceu nos pênaltis. Agora a equipe enfrenta o Manaus-AM com a missão de conquistar o título que não veio em 2015 de maneira incrível: após vencer o Cuiabá-MT por 4 a 1 em Belém, os azulinos sofreram a virada fora de casa, ao perder por 5 a 1.

CUIABÁ

Por falar em Cuiabá-MT, os atuais campeões foram despachados de forma contundente pelo Vila Nova-GO. Depois do Dourado ganhar o primeiro jogo por 1 a 0, o Tigre reverteu na volta ao golear por 3 a 0. Na única participação, o time caiu nas quartas de final em 2016. Agora, tem a chance da taça inédita.

VILA NOVA

Porém, se o Vila Nova-GO quiser conquistar o campeonato, precisará despachar o Brasiliense-DF antes de chegar à final. O Jacaré chega com moral depois de eliminar um clube de Série A, o Atlético-GO, com duas vitórias - 2 a 1 fora de casa e 3 a 1 na Boca do Jacaré. A melhor participação da equipe foi em 2014, quando terminou em terceiro.

MANAUS

Por fim, o adversário do Remo, o Manaus-AM eliminou o rival do Leão, o Paysandu, que tinha a chance - junto do Cuiabá-MT, de se isolarem como o maior campeão com três títulos. No entanto, o Gavião do Norte conseguiu passar pelo Bicola e agora terá dois jogos contra o Remo para superar a sua melhor campanha, em 2018, quando chegou à semifinal.