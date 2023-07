Copa Sul-Americana: veja os resultados dos jogos de América-MG e Corinthians no campeonato

Nesta terça-feira (18), foram disputadas as partidas de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Entre os times brasileiros, América-MG e Corinthians jogaram contra Colo-Colo e Universitario, respectivamente. A outra partida foi Estudiantes x Barcelona de Guayaquil. Saiba como foi cada jogo e o resultado.

Universitario x Corinthians

O Corinthians garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (18), o clube alvinegro conquistou uma vitória importante contra o Universitario, do Peru, no estádio Monumental de Lima, com um placar de 2 a 1. Com esse resultado, o Timão avançou com um placar agregado de 3 a 1, considerando a vitória por 1 a 0 na partida de ida, em São Paulo.

O grande destaque do jogo foi o gol do jovem Ryan, que entrou no final da partida e, em apenas oito minutos em campo, marcou seu primeiro gol como profissional, em apenas sua segunda atuação pelo time principal. Maycon foi quem abriu o placar. Pelo lado da equipe peruana, o gol foi marcado por Edison Flores, em um pênalti cometido por Biro.

No fim da partida, uma confusão entre os jogadores das duas equipes resultou em uma paralisação de 15 minutos e resultou em cinco expulsões, sendo três jogadores do lado da equipe peruana e dois do Corinthians.

América-MG x Colo-Colo

O jogo entre América-MG e Colo-Colo, do Chile, foi disputado no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O América-MG venceu o jogo por 5 a 1, com gols de Matheusinho, Mastriani (2), Benítez e um gol contra de Saldivia. O gol do Colo-Colo foi marcado por Thompson.

O resultado classificou o América-MG para a próxima fase da competição, com 6 a 3 no placar agregado. O Colo-Colo foi eliminado da competição.

Estudiantes x Barcelona de Guayaquil

O jogo entre Estudiantes, da Argentina, e Barcelona de Guayaquil, do Equador, foi disputado no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. O Estudiantes venceu a por 4 a 0, com gols de Mauro Méndez (2), Benjamín Rollheiser e Guido Carrillo.

Com a vitória, o Estudiantes se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana, com placar agregado de 5 a 2. O Barcelona de Guayaquil foi eliminado.