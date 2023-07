Após vitória do Corinthians na Copa Sul-Americana, presidente Lula brinca: ‘Continuo otimista’

O Corinthians garantiu a vitória em cima do Universitário, por 1 a 0, na última terça-feira (11), no jogo de ida pela Copa Sul-Americana. O Timão é o preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comemorou a vitória por meio de uma rede social e disse estar positivo apesar do time estar “mal das pernas”

O presidente Lula chegou a comparar a situação do time com a própria situação no cargo, afirmando que não teria voltado à presidência caso não acreditasse no Brasil. Lula atualmente, cumpre o terceiro mandato como presidente do país.

O Corinthians não está mesmo fazendo sua melhor campanha. Além de jogar a Sul-Americana, o Timão também está disputando a Série A do Brasileirão, onde está beirando a zona de rebaixamento, na 15ª posição, com 15 pontos, apenas quatro a mais que o Goiás, primeiro do Z-4.

