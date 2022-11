Copa do Mundo: Ídolo do Flamengo, Petkovic visita a concentração da Sérvia no Catar

A Seleção da Sérvia, que perdeu de 2 a 0 para o Brasil na estreia da Copa do Mundo, recebeu a visita do ídolo do Flamengo, o ex-jogador Petkovic. Ele esteve acompanhado de Zoran Lakovic, que é diretor da UEFA. O encontro ocorreu na véspera do jogo diante de Camarões.

A Sérvia precisa vencer Camarões para se manter viva na luta por uma das vagas na próxima fase da Copa do Mundo. O servio Petkovic conversou com membros da comissão técnica e também com o comandante da equipe Stojković.

