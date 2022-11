Copa do Mundo: Harry Kane, da Inglaterra, fará exames e pode não jogar contra os Estados Unidos

A Inglaterra pode ter um sério desfalque para o jogo contra os Estados Unidos, na próxima sexta-feira (25. O atacante Harry Kane, passará por exames no tornozelo e poderá ficar de fora do jogo válido pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo no Catar.

Segundo o site “Metrópoles”, o jogador sofreu uma pancada no tornozelo na partida contra o Irã, que terminou com a goleada inglesa por 6 a 2. Após o lance, Harry Kane foi substituído pelo jogador Callum Wilson. Kane ficou de fora dos treinos da Seleção Inglesa na terça e também quarta.

Outro problema na equipe inglesa é o meia James Maddison, que ficou de fora da partida de estreia, com dores no joelho.