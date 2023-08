Copa do Mundo Feminina: seleção dos Estados Unidos fica fora do pódio pela primeira vez na história

A seleção dos Estados Unidos foi eliminada pela Suécia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2023. Esta é a primeira vez que o país ficará de fora do pódio em toda a história da competição feminina, que está em sua 9ª edição.

A seleção norte-americana é disparada a maior vencedora do torneio, são quatro títulos, conquistados em 1991, 1999, 2015 e 2019. Nas outras edições da competição, ficou na 2ª colocação uma vez e terminou no 3º lugar em outras três ocasiões.

O resultado em 2023 surpreendeu aos fãs do futebol feminino, tendo em vista que a seleção dos Estados Unidos era vista como uma das favoritas para vencer a competição. A Suécia, equipe que eliminou as norte-americanas, chegou apenas uma vez à final do torneio e conquistou o 3º lugar em 2011 e 2019.

Oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

As partidas válidas pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2023 se encerram nesta terça-feira (8). Espanha, Japão, Holanda, Suécia, Inglaterra e Austrália já avançaram para a próxima fase, restando apenas duas vagas para as quartas de final.

Colômbia e Jamaica começam a jogar às 5h (horário de Brasília) e França e Marrocos se enfrentam logo depois, às 8h (horário de Brasília). Entre as seleções que seguem na disputa, apenas o Japão já venceu a competição, em 2011.

