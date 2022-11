Copa do Mundo 2022: sem Sergio Ramos e De Gea, Luís Henrique anuncia lista de convocados; veja mais

Mais uma seleção campeã do mundo divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo do Qatar. Vencedora do maior torneio de seleções do mundo em 2010, a Espanha do técnico Luís Henrique soltou a relação dos atletas que tentam o bi mundial e trouxe algumas surpresas. A maior delas é a ausência do experiente zagueiro Sergio Ramos, atualmente no Paris Saint Germain.

A relação com 26 atletas foi conhecida nesta sexta-feira. Além de Ramos, outro atleta experiente, o goleiro De Gea, também ficou de fora. Por outro lado, aos 20 anos, o atacante Ansu Fati, revelação do Barcelona, foi confirmado na lista.

"Esta é a seleção de Luis Enrique. Não vamos morrer de medo. Não há dúvidas do que verão da Espanha. Se chegarmos ao resultado, é impossível prever. Nosso objetivo é jogar sete partidas", disse o treinador.

Para este ano, a Fúria deve vir com um time rejuvenescido, com destaques para Pedro e Gavi, vencedores do Troféu Kopa, da Bola de Ouro, e Golden Boy, da "Tuttosport". A estreia na Copa acontece no dia 23 de novembro, contra a Costa Rica.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Unai Simón (Atlético de Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) e David Raya (Brentford);

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona) e José Gayà (Valencia);

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Pablo Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedri González (Barcelona) e Koke (Atlético de Madrid);

Atacantes: Ferrán Torres (Barcelona), Nico Williams (Atlético de Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Leipzig) e Ansu Fati (Barcelona).