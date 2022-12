Copa do Mundo 2022: Antony lamenta derrota para Camarões e atribui revés à 'falta de aproveitamento'

O atacante Antony, que está Manchester United (ING), entrou jogando pela primeira vez na Copa do Mundo do Catar. O jogador lamentou a derrota para Camarões, mas afirmou que o resultado não pode abalar a equipe brasileira no Mundial. Em entrevista ao repórter Abner Luiz, de O Liberal, ele afirmou que busca a posição de titular, elogiou companheiro Raphinha, mas deixa a “dor de cabeça” para o técnico Tite.

Antony atribuiu a derrota ao baixo aproveitamento do setor ofensivo. O Brasil criou chances, mas não conseguiu colocar a bola na rede. O jogador lamentou o revés, mas o foco na busca pelo hexa passa pela Coreia do Sul na próxima segunda-feira (5).

“A falta de aproveitamento nas oportunidades nos causou a derrota. Nós sentimos por isso, mesmo estando classificados, a gente sente essa derrota, mas isso não pode nos abalar. Temos a Coreia nas oitavas de finais, jogo importante e temos que focar nisso para conseguir a classificação”, disse.

Questionado pelo repórter Abner Luiz sobre titularidade, Antony afirmou que é algo que se conquista e que possui um concorrente forte e que está bem no Mundial.

“A gente tenta aproveitar 100% as oportunidades e quando eu tiver oportunidades darei meus 100%. O Raphinha é um craque, um excelente jogador. Isso é uma decisão do treinador, o Raphinha está bem, e as oportunidades que eu tiver vou sempre tentar aproveitar ao máximo e o treinador me conhece bem”, finalizou.