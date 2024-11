Copa do Brasil: Torcedores comemoram título do Flamengo com festa na 'Doca', em Belém

Vários torcedores do Flamengo já estão reunidos na avenida Visconde de Souza Franco para comemorar o título pela Copa do Brasil. Neste domingo (10), a equipe rubro-negra venceu o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), com um gol decisivo do equatoriano Gonzalo Plata.

Com a vitória, o Mengão conquistou seu quinto título na segunda maior competição do Brasil, motivo de festa para a torcida. Após o fim da partida, muitos torcedores de Belém partiram para a Doca, onde celebram o levantamento da taça mais uma vez.

O fisioterapeuta Felipe Santos, 25 anos, é torcedor e assistiu ao jogo em casa. Com a decisão final favorável ao Mengo, ele decidiu ir para a avenida Visconde de Souza Franco celebrar o título. Ele ainda disse que agora está se programando com a família para ver o jogo do Flamengo em Belém, que deve acontecer em janeiro de 2025.

Torcedores fazem festa na Doca após vitória do Flamengo

Renato Souza, 24 anos, também desceu para a Doca e fala sobre a emoção do jogo. Ele também lamentou a saída do Gabigol, que se despede após seis anos no clube e 160 gols marcados em 305 jogos.

"O coração estava pulsando a todo momento [durante o jogo] e a gente estava esperando pelo menos um gol para garantir a vitória. Infelizmente, hoje a gente perde o Gabigol, é um dos caras que mais fez gol no Flamengo. Eu espero que dê tudo certo na carreira e que ele volte depois", diz.