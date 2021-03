Copa do Brasil: Paysandu, Remo e Castanhal já têm seus adversários na primeira fase

O sorteio da Confederação Brasleira de Futebol (CBF) da primeira fase da Copa do Brasil definiu os adversários de Remo, Paysandu e Castanhal no torneio. Na primeira fase, que são jogos únicos, o Leão tem encontro marcado com o Esportivo-RS. Já o Papão enfrenta Madureira-RJ. Ambos jogam fora de casa e têm a vantagem do empate.

O outro representante paraense é o Castanhal. O Japiim recebe o Volta Redonda-RJ no Estádio Maximino Porpino Filho, e para avançar, precisa vencer. A participação do clube marca o retorno aos torneios nacionais após 17 anos.

A etapa inicial da Copa do Brasil ocorre entre os dias 10 e 17 de março. A CBF ainda divulgará os horários e datas das partidas, inclusive dos paraenses.