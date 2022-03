Copa do Brasil: com ex-Seleção Brasileira e ex-técnico do Paysandu, Vitória encara Castanhal; veja

A partida entre Castanhal e Vitória pela 1ª fase da Copa do Brasil traz algumas surpresas para o torcedor paraense, que podem fazer a diferença na disputa de jogo único, nesta quinta-feira (3). Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, velho conhecido da torcida do Paysandu, o time baiano vêm a Belém querendo arrancar a vaga e a premiação de R$ 620 mil reais, destinada aos clubes do grupos III da competição.

Dado Cavalcanti teve passagem vitoriosa pelo Papão, levantando, em 2016, a taça do Parazão e da Copa Verde. Chegou ao Vitória no final do ano passado, e sob o seu comando, o time baiano segue entre os primeiros colocados no campeonato estadual. Para a Copa do Brasil, que adota outro sistema de jogos e classificação, o treinador espera superar as dificuldades naturais da partida, principalmente nos detalhes, que podem dar ao clube o gosto amargo da desclassificação.

“Tem sido uma constante desde quando o regulamento da Copa do Brasil impôs a condição de jogo único na 1ª fase. Entendemos que é uma condição perigosa, pois numa noite ruim, uma infelicidade usual, uma expulsão, tudo isso influencia no resultado dos jogos. Entendo que as atenções estão voltadas aos detalhes que resolvem os jogos, como bola parada, as disputas, tudo precisa ter muito mais validade que em um jogo de competição com pontos corridos”, avalia.

Por conta disso, o treinador já orientou seus comandados a terem atenção máxima nos 90 minutos, e descartarem qualquer resultado que não seja a vitória. “Uma vantagem como essa não pode ser administrada no início do jogo. Não podemos iniciar o jogo pensando no empate. Vamos atrás da vitória, adotando estratégias de outros jogos, com oportunidades, ofensividade, embora a gente saiba que precise melhorar a eficiência”.

No enlaço tático de Dado Cavalcanti, umas das figuras principais é um veterano com passagem pela Seleção Brasileira. O meia Jadson vestiu a amarelinha em 2011 e 2012, sob o comando do técnico Mano Menezes, onde disputou amistosos e uma Copa América. Hoje, aos 38 anos, o atleta é peça chave na articulação das jogadas que abastecem o ataque.