Copa do Brasil: jogo entre Castanhal e Vitória será transmitido pela Japiim TV

A direção do Castanhal confirmou a transmissão da partida de estreia na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Vitória/BA, pelo portal JapiimTV, no Youtube. O jogo será realizado no estádio da Curuzu. O Castanhal joga pela vitória, enquanto a equipe visitante tem a seu favor até o empate, para avançar à segunda fase da competição.

