Copa América no Brasil: com expectativa de público na final, organizadores tentam definir sedes

Após a Conmebol decidir realizar a Copa América deste no Brasil, os organizadores e a Confederação Brasileira de Futebol tentam definir as sedes da Copa América. Inicialmente, o torneio seria disputado em conjunto na Argentina e na Colômbia. Mas a instabilidade política colombiana e o aumento recorde de casos de covid-19 em solo argentino tiraram a competição de ambos os países.

Para determinar as sedes, as conversas estão sendo realizadas com governos estaduais e proprietários de estádios. O único confirmado até o momento é o Mané Garrincha, em Brasília. A ideia é realizar a final no Maracanã, no Rio de janeiro.

Os organizadores tentam também realizar a primeira fase em locais que não recebam partidas de Série A. Com isso, o torneio pode ter mais de uma sede no Nordeste. No entanto, os governos do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul (no Sul do país) já se manifestaram contrários.

Uma das razões para o desejo de realizar a Copa América deste ano no Brasil é a possibilidade da presença de público, no mínimo na final. A ideia é ter pelo menos convidados, repetindo a metodologia implementada na final da Libertadores da temporada passada, entre Palmeiras e Santos, também no Maraca.