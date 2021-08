Contra o RB Bragantino, Esmac empata em casa pela ida da semifinal do Brasileiro feminino A2

A primeira partida da semifinal do Brasileirão A2 entre Esmac e Red Bull Bragantino, ocorreu neste domingo (15), no estádio da Curuzu. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Ingryd abriu o placar para as visitantes e Anne empatou. A Esmac vai decidir a vaga para final em São Paulo.

PRIMEIRO TEMPO

O calor foi um grande adversário para as meninas do Touro, o que já era esperado, pois em São Paulo elas treinam em temperaturas de 14ºC. O primeiro tempo entre Esmac e Red Bull Bragantino, foi bastante disputado. Logo no primeiro minuto as paulistas marcaram o primeiro gol da partida com Ingryd, de cabeça, após cobrança de escanteio de Rosane.

A equipe da Esmac perdeu várias chances de gols e inclusive reclamou de pênalti em cima de Cássia, mas o árbitro mandou seguir. Até que em uma falta ensaiada aos 10 minutos, Cássia saiu da bola e Anne bateu no canto esquerdo da goleira. Um golaço para deixar tudo igual.

Como era de se esperar, as meninas do Red Bull sentiram muito o calor que fez durante a partida. No finalzinho do primeiro tempo, a goleira Karol se sentiu mal e chegou a vômitar em campo e receber atendimento médico.

SEGUNDO TEMPO

As meninas do Red Bull Bragantino voltaram com mais vontade, o sol ficou entre nuvens e isso ajudou que elas saíssem para o jogo. Os últimos 45 minutos de partida foi marcado por muitas faltas para ambas as equipes. Aos 28 minutos, na melhor chance da Esmac na etapa final, Cássia cobrou falta no ângulo, mas novamente a goleira Karol salvou ao espalmar para escanteio.

Nos últimos minutos, o Red Bull teve duas boas chances de ampliar o placar e sair com a vitória. Mas a goleira da equipe de Ananindeua, Musa, fechou o gol e não deixou passar os chutes de Ariel e de Brenda.

A partida de volta da semifinal será no próximo domingo (22), às 15h, no estádio CFA, em Jarinu-SP. O time vencedor avança para final contra quem passar de Atlético-MG e Cresspom-DF.

FICHA TÉCNICA

Esmac x Red Bull Bragantino

Local: Estádio da Curuzu - Belém

Horário: 10h

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Auxiliares: Jhonathan Leone Lopes e Nayara Lucena Soares

Quarta árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro

Gols: RB Bragantino: Ingryd (1'/1º); Esmac: Anne (10'/1ºT)

Cartões amarelo: Helayne e Alê (Esmac)

Esmac: Musa; Anne (Milena), Helayne, Lorena, Raquel (Malu), Lora Capanema, Lora Soure, Rayane (Thaissinha), Silvani (Alê), Cássia, Baião (Letícia). Técnico: Eric Cavalcante

Red Bull Bragantino: Karol; Ongrydi, Flávia, Taiane, Taba (Rhayanna), Priscila, Julia (Isabela), Raquel (Malu), Karol Dias (Brenda), Rosane (Laryssa), Ariel. Técnica: Camilla Orlando

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, jornalista do Núcleo de Esportes)