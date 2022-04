Contra o Grêmio fora de casa, Esmac para tentar sair do Z4 do Brasileirão Feminino Série A1

Vindo de uma vitória e um empate, a Esmac quer dar sequência à reação no Brasileirão Feminino Série A1. Para isso, a equipe paraense visita o Grêmio, neste sábado (16), às 16h, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS). A partida, neste feriado de semana santa, é um confronto direto na briga contra o Z4. O jogo é válido pela quinta rodada do nacional.

Próximos embates

Esmac e Grêmio estão, respectivamente, em 13° e 14° no torneio. Ou seja, ambos na zona de rebaixamento do Brasileiro, com quatro pontos. A diferença é que as paraenses já venceram uma partida e as gaúchas ainda estão em busca do primeiro triunfo na competição (o primeiro critério de desempate é o número de vitórias). Quem vencer - aliado a uma combinação de resultados - deixa o Z4.

Este é o segundo jogo consecutivo da Esmac longe de Belém. Na rodada passada, a Força do Norte conseguiu arrancar um empate em 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0 para o Cresspom-DF. Longe de casa, a equipe paraense tem apenas um empate e duas derrotas.

Já o Grêmio ainda não venceu na competição. Em cinco jogos, são quatro empates e uma derrota. Como dono da casa, o Tricolor Gaúcho tem dois empates em duas partidas. Com a dificuldade em arrecadar a primeira vitória na Série A1, a equipe entrou na zona de rebaixamento.

Mudança na partida

A CBF alterou o local da partida. À princípio, o jogo ocorreria no Estádio Veirão, em Gravataí (RS), onde o Grêmio tem mandado as partidas. Porém, o próprio clube gaúcho solicitou a mudança, por 'impossibilidade do estádio' em receber o duelo deste fim de semana.