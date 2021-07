Conmebol doa 20 mil vacinas ao Brasil como 'reconhecimento ao país que sedia a Copa América'

Nesta terça-feira, a Conmebol divulgou que enviará nos próximos dias novas remessas de imunizantes contra a Covid-19 ao Brasil. De acordo com a entidade sul-americana, das 20 mil doses da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech Ltda, 5 mil são para uso exclusivo do futebol. O restante ficará sob posse do governo brasileiro.+ Confira os resultados da Copa América!

A Conmebol alegou que a doação faz parte do 'reconhecimento ao país que sedia a Copa América'.

Em abril, a entidade recebeu 50 mil doses da vacina Sinovac. O planejamento da organização era destinar os imunizantes à Copa América e ao futebol sul-americano. A Conmebol já havia iniciado a vacinação de jogadores, técnicos e funcionários, deixando cerca de 20 mil doses separadas para o Brasil.

Nesta terça-feira, o Brasil soma quase 28 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Já os que receberam a primeira dose passam dos 106 milhões.