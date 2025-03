Conmebol anuncia sorteio da Libertadores 2025; confira os potes e as datas da competição

A Conmebol divulgou os detalhes do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025, que será realizado no dia 17 de março, uma segunda-feira. Entre os clubes brasileiros, quatro equipes foram confirmadas como cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacional está no Pote 2, enquanto o Fortaleza ficou no Pote 3. Já Corinthians e Bahia ainda disputam uma vaga na fase prévia e, se avançarem, entrarão no Pote 4.

A divisão dos potes foi baseada no ranking da Conmebol de 2024, divulgado no fim do ano passado. O regulamento da competição impede que equipes do mesmo país caiam na mesma chave, exceto no caso de times vindos da fase prévia. Assim, Bahia e Corinthians podem ser sorteados no mesmo grupo que outro clube brasileiro caso consigam a classificação.

Potes do Sorteio da Libertadores 2025:

Pote 1 : Botafogo, River Plate (Argentina), Palmeiras, Flamengo, Peñarol (Uruguai), Nacional (Uruguai), São Paulo e Racing (Argentina)

: Botafogo, River Plate (Argentina), Palmeiras, Flamengo, Peñarol (Uruguai), Nacional (Uruguai), São Paulo e Racing (Argentina) Pote 2 : Olimpia (Paraguai), LDU (Equador), Internacional, Libertad (Paraguai), Independiente del Valle (Equador), Colo-Colo (Chile), Estudiantes (Argentina) e Bolívar (Bolívia)

: Olimpia (Paraguai), LDU (Equador), Internacional, Libertad (Paraguai), Independiente del Valle (Equador), Colo-Colo (Chile), Estudiantes (Argentina) e Bolívar (Bolívia) Pote 3 : Atlético Nacional (Colômbia), Vélez Sarsfield (Argentina), Fortaleza, Sporting Cristal (Peru), Universitario (Peru), Talleres (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) e Universidad de Chile (Chile)

: Atlético Nacional (Colômbia), Vélez Sarsfield (Argentina), Fortaleza, Sporting Cristal (Peru), Universitario (Peru), Talleres (Argentina), Deportivo Táchira (Venezuela) e Universidad de Chile (Chile) Pote 4: Carabobo (Venezuela), Atlético Bucaramanga (Colômbia), Central Córdoba (Argentina) e San Antonio Bulo Bulo (Chile) e os quatro classificados da fase prévia

VEJA MAIS

Fase prévia: Corinthians e Bahia em situações opostas

O Corinthians precisa reverter um placar adverso para conseguir a classificação à fase de grupos. O time paulista perdeu por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil e agora precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O Bahia, por sua vez, tem um cenário mais favorável: basta uma vitória simples sobre o Boston River para avançar. Os jogos decisivos da fase prévia acontecem na próxima semana.

Resultados dos jogos de ida da fase prévia:

Iquique (Chile) 1 x 2 Alianza Lima (Peru)

Boston River (Uruguai) 0 x 0 Bahia

Melgar (Peru) 0 x 1 Cerro Porteño (Paraguai)

Barcelona de Guayaquil (Equador) 3 x 0 Corinthians

Calendário da Copa Libertadores 2025

Terceira fase: 5 e 12 de março

5 e 12 de março Sorteio da fase de grupos: 17 de março

17 de março Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

22 e 29 de outubro Final: 29 de novembro (previsão)