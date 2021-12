Conheça Carlos Carvalhal, técnico português cotado para assumir o Flamengo em 2022

Atual comandante do Braga já havia sido especulado no Rubro-Negro após a saída de Jorge Jesus, quando ainda era treinador do Rio Ave. Técnico ganhou título em cima do Mister

O nome de Carlos Carvalhal, atual técnico do Braga, está sendo novamente cotado para comandar o Flamengo. O português também foi especulado no Rubro-Negro após o retorno de Jorge Jesus para o Benfica. Na época, o treinador estava no Rio Ave e terminou a temporada na 5ª colocação do Campeonato Português.

CURRÍCULO EXTENSO

Carvalhal, que tem 55 anos, começou sua vida profissional como técnico de futebol em 1998 no Espinho, último clube da carreira que atuou como jogador. De lá para cá, 18 trabalhos foram desenvolvidos em Portugal, Grécia, Turquia e Inglaterra.

Apesar da conquista da Taça da Liga de Portugal com o Vitória de Setúbal, em 2007/2008, os trabalhos mais recentes com o Swansea, Rio Ave e Braga o credenciam para dirigir o Flamengo, que busca repetir o sucesso que teve ao contratar Jorge Jesus.

O QUE PODE ACRESCENTAR?

Em entrevista ao LANCE!, André Veloso, jornalista do "O Jogo" e da "Rádio Onda Viva", acredita que Carlos Carvalhal tem condições de contribuir para que o Flamengo volte a conquistar títulos. Porém, vê com dificuldades um acréscimo significativo em relação ao trabalho feito por Jorge Jesus no Brasil.

- O sucesso que Jorge Jesus conseguiu no Flamengo é quase inatingível. Ele pode acrescentar em relação ao modelo de jogo, algumas nuances mais variáveis. Acredito que o Carvalhal possa apostar em uma formação com três zagueiros. Mas não vejo que ele possa acrescentar muito em relação ao que Jorge Jesus já fez.

Veloso também atenta para o trabalho em equipe da comissão técnica de Carvalhal. O comandante do Braga tem como seu braço direito o auxiliar João Mário e também confia em João Meireles, preparador físico que também poderia chegar no Rio de Janeiro.

- É com o João Mário que Carvalhal traça praticamente todas as estratégias. Muitas vezes um trabalha o ataque, enquanto outro trabalha a defesa. Ele é um homem de confiança e muito competente.

Outro aspecto tocado na entrevista é com relação ao comportamento do técnico português com o elenco. No Brasil, Jorge Jesus conseguiu ter domínio do grupo Rubro-Negro e Carvalhal também tem bons indicadores, mas não deve tolerar quem ande fora da linha.

- O Carvalhal sempre teve uma boa relação com os jogadores. Quem se desviar do comportamento que ele pretende não terá sorte. Mas tanto no Rio Ave quanto no Braga, ele consegue criar uma boa relação com os atletas, o que é fundamental.

TÍTULO SOBRE O MISTER

O comandante de 55 anos chegou ao Braga em 2020 com a intenção de dar um passo à frente com o clube. No entanto, a equipe permaneceu apenas na 4ª colocação na última edição do Campeonato Português e na atual campanha ocupa a mesma posição, enquanto Porto, Sporting e Benfica lutam pelo título e, consequentemente, por uma vaga na Champions League.

Apesar de ainda não ter conseguido dar esse salto, Carlos Carvalhal conseguiu erguer o título da Taça de Portugal na última temporada. O Braga eliminou o Porto na semifinal e derrotou o Benfica de Jorge Jesus na grande decisão por 2 a 0, em que o brasileiro Lucas Piazon anotou um dos gols.

Em recente entrevista ao LANCE!, o meia-atacante, que trabalhou com Carvalhal no Rio Ave e foi contratado pelo Braga após a chegada do treinador, afirmou que o comandante "dá muita liberdade (aos atletas), joga com a bola e pressiona com a defesa alta".

Se Carvalhal virá ao Flamengo ainda não há certeza, mas o Rubro-Negro busca uma alternativa fora do Brasil após trabalhos contestados de Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Os recentes sucessos de Jorge Jesus e Abel Ferreira são motivos para que a escolha de técnicos portugueses seja olhada com carinho e atenção para quem deseja construir um time novamente campeão.