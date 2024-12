Congresso Técnico do Parazão começa neste sábado com discussões sobre regulamento

O congresso técnico do Campeonato Paraense será realizado neste sábado (7), no município de Tracuateua, no nordeste do Pará. A reunião, que contará com a presença de representantes de todos os times do Parazão, terá como um dos principais pontos de discussão as mudanças no regulamento da competição. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, há propostas para alterações no torneio a partir de 2025.

De acordo com o mandatário da FPF, a principal proposta de mudança diz respeito ao número de datas da competição. Ricardo informou que a entidade irá sugerir a redução de jogos na fase mata-mata do torneio. Atualmente, a segunda fase do Parazão é disputada em jogos eliminatórios, a partir das quartas de final, no formato de ida e volta.

A proposta é que as fases de quartas de final e semifinal sejam disputadas em jogo único, na casa da equipe de melhor campanha na fase classificatória. A mudança, no entanto, dependerá da aprovação dos clubes participantes. Caso não haja consenso, outras propostas serão apresentadas para votação.

O Campeonato Paraense está previsto para começar no dia 19 de janeiro. O calendário do futebol no estado, no entanto, terá início no dia 12, com a Supercopa Grão-Pará, entre Paysandu e Tuna Luso.