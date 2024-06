Congo x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Congo x Marrocos disputam hoje, terça-feira (11/06), a 4° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Grande Estádio de Agadir, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Congo x Marrocos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Congo soma apenas uma derrota de 4 a 2 para Zâmbia. Seu jogo contra Eritreia foi cancelado e sua partida contra Níger foi adiada.

Já Marrocos passou por vitória de 2 a 0 sobre Tanzânia e outra vitória de 2 a 1 sobre Zâmbia. Sua partida contra a Eritreia também foi cancelada.

Congo x Marrocos: prováveis escalações

Congo: Vimalin; Illoy-Ayyet, Andzouana, Passi, Tsouka; Makoumbou, Dembi, Avounou Makouta; Ganvoula, Bassouamina.

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Allah; Ounahi, Azzouzi; Ziyech, Diaz, Seghir; En-Nesyri.

FICHA TÉCNICA

Congo x Marrocos

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Grande Estádio de Agadir, no Marrocos

Data/Horário: 11 de junho de 2024, 16h