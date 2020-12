Confundido com bandido, jogador brasileiro sofre tentativa de homicídio nos EUA

O jovem estudante e jogador de futebol João Paulo Pinheiro, de 22 anos, foi baleado no último dia 2 de dezembro, em São Francisco, na Califórnia, sudoeste dos Estados Unidos. De acordo com as autoridades locais, o atleta teria sido confundido com bandidos e levou três tiros - no ombro, no antebraço e no abdômen.

Segundo a família, que não pode ir para o país norte-americano por não terem o visto para viajar, o estado de João Paulo é estável. Aliás, o estudante-atleta, que está internado em um hospital da cidade em que foi baleado, já está lúcido e consegue falar. João cursa administração na Bryan College, universidade do Tennesse.

"Graças a Deus meu irmão está lúcido, estável e conseguindo falar. No dia 8, ele foi levantado e colocado sentado na beira da cama para iniciar reabilitação e fisioterapia, mas ainda esta com movimentos reduzidos nos membros inferiores. Ainda não sabemos os reais custos para o tratamento do João. Amigos e familiares tem se movimentando para ajudá-lo. Porém, neste momento, o que verdadeiramente gostaríamos é de que as pessoas orem pela restauração da saúde do meu irmão", disse a irmã do jogador, Marcela Pinheiro, em entrevista ao 'Dia'.