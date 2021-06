Confira os resultados de sábado do Campeonato Brasileiro da Série C

Foram realizados neste sábado (12 de junho) 5 jogos pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Destaque para duas vitórias fora de casa: do Paysandu por 2 a 0 contra o Jacuipense e do Mirassol por 3 a 1 contra o Botafogo-SP. Confira um resumo dos jogos:

Grupo AManaus 2 x 1 FloresntaNa Arena da Amazônia, o time do Manaus se recuperou da goleada da última rodada e venceu de virada o Floresta pelo placar de 2 a 1. Aos 6 minutos da etapa inicial, Deysinho abriu o marcador para equipe cearense. Ainda no primeiro tempo, o Manaus buscou o empate com Allan Dias, aos 37. A gol da virada do time Amazonense aconteceu na metade da etapa complementar, com Vanilson. O Manaus assumiu temporariamente a liderança da chave com 6 pontos. O Floresta permanece com 4 e está na 3ª colocação.

Jacuipense 0 x 2 PaysanduEm Pituaçu, o Paysandu reagiu após a derrota em casa na semana passada e venceu o Jacuipense pelo placar de 2 a 0. O Papão da Curuzu resolveu a questão ainda no primeiro tempo. Marlon abriu o placar em chute de fora da área, aos 21 minutos. O gol que selou a vitória do time paraense foi de Gedeilson, aos 31. Com o resultado, o Paysandu saiu da rabeira da tabela e subiu para o 5º lugar, com 4 pontos. Já a Jacuipense permanece com 1 ponto e caiu para última posição.

Grupo BNovorizontino 0 x 0 OesteMesmo jogando em casa, o Novorizontino não conseguiu furar a retranca do time do Oeste. O Tigre criou muitas chances, mas o Rubrão aguentou a pressão e a partida empatada pelo placar de 0 a 0. O Novorizontino está com 7 pontos e é o líder do grupo. O Oeste soma 1 ponto e agora é o 8º colocado.

São José-RS 0 x 0 ItuanoNo estádio Passo D'Areia, São José e Ituano fizeram um jogo morno e com poucas chances de gol. Portanto, o empate por 0 a 0 acabou fazendo jus ao desempenho das duas equipes. Com o resultado, o Galo soma 1 ponto, mas fica na zona de rebaixamento. Já os gaúchos vão para 2 pontos e estão na 7ª colocação.

Botafogo-SP 1 x 3 MirassolNo estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP teve sua sequência de vitórias quebrada ao perder por 3 a 1 para o Mirassol. O Leão marcou dois gols ainda no primeiro tempo, ambos anotados por Giovani. Na etapa complementar, Macena marcou o terceiro e aumentou ainda mais a vantagem do Mirassol. O gol de honra da Pantera foi marcado nos acréscimos. O Botafogo-SP está em 3º lugar e com 6 pontos. O Mirassol, que tem um jogo a menos, fica na 5ª colocação e com 3 pontos.