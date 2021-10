Confiança x Vasco pela Série B: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Vasco encara o Confiança, neste domingo, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de manter a sequência positiva rumo ao G4. Do outro lado, o time mandante luta contra um rebaixamento de difícil escapatória. Por outro lado, são cinco jogos de invencibilidade - na última rodada, ganhava do Coritiba até os acréscimos do segundo tempo.

Léo Matos volta do Cruz-Maltino após cumprir suspensão. Por outro lado, Fernando Diniz não poderá contar com Andrey e Léo Jabá, ambos por problemas físicos.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA X VASCO

Data/Hora: 3/10/2021, às 18h15

Local: Batistão, em Aracaju (SE)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: SporTV (menos estado do Rio de Janeiro), Premiere e tempo real do LANCE!

CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Lopes)

Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Jhemerson, Álvaro e Ítalo; Neto Berola e Lohan.

Desfalque: Tiago Reis (impedimento contratual. Jogador emprestado pelo Vasco)

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca (Riquelme); Bruno Gomes; Gabriel Pec, Nene, Marquinhos Gabriel e Morato; Cano.

Desfalques: Michel, Andrey e Léo Jabá (lesionado)

Suspensos: Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol)

Pendurados: Vanderlei, Miranda, Leandro Castan, Bruno Gomes e Nene