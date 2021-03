Completa, Tuna busca vitória para recuperar pontos perdidos no jogo de estreia

Após uma estreia ruim no Campeonato Estadual, a Tuna jogará no Souza, frente ao Independente, em busca da reabilitação, sábado (06). O técnico Robson Melo aposta na recuperação da equipe lusa, mesmo diante de um adversário que está ‘embalado’ pela vitória sobre o Tapajós e vem para o jogo com determinação para manter a boa posição no grupo C.

“É treinar, melhorar para esta partida. Precisamos ser mais ousados em relação ao jogo de Marabá. Vamos ter uma atuação diferente para vencer”, comenta Robson Melo. A derrota para o Águia não foi tão drástica, segundo a opinião do técnico que apontou o resultado como ‘desatenção’ da equipe - que teve um ‘branco’ em menos de quinze minutos. A Tuna é segunda colocada no grupo B.

Melo não adiantou nenhum dica sobre mudanças na equipe para encarar o Galo. Pelo trabalho realizado técnico e tático, o time tende a ser o mesmo da estreia. Tuna e Independente jogam no Souza, sábado (6), às 9h30 com portões fechados ao torcedor.