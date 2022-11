Comercial da Nike cria 'footballverse' e reúne Mbappé e Ronaldinho de 2006 em duelo de dribles; veja

Entrando no clima da Copa do Mundo, a Nike lançou um vídeo publicitário apresentando o "footballverse". A produtora de materiais esportivos colocou frente a frente craques do passado e do presente para disputarem o posto de "melhor da história".

Tudo começa com a discussão de dois cientistas, uma francesa e um brasileiro, que queriam saber quem é melhor: Mbappé, craque da seleção da França, ou Ronaldinho, campeão do mundo com o Brasil e melhor do mundo pela FIFA em 2005 e 2006?

Utilizando computação gráfica, a marca “reconstruiu” a dupla e adicionou outros grandes jogadores ao embate, como Ronaldo Fenômeno, o holandês Edgar Davids de 1998 e Cristiano Ronaldo de 2006. Do mundo contemporâneo estão atletas do futebol masculino e feminino como Virgil Van Dijk, Sam Kerr, Alex Morgan, Kevin De Bruyne, Leah Williamson, Phil Foden e Carli Lloyd. Confira, abaixo, o vídeo: