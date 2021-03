Comentaristas do 'Troca de Passes' levam susto com sirene durante programa

A sirene do "Sai do Muro" tocou durante o "Troca de Passes" deste sábado e assustou os comentaristas do programa. Durante a fala de Lédio Carmona sobre o Fla-Flu deste domingo, a sirene foi acionada para questionar qual time seria o vencedor do clássico. Os membros da bancada, no entanto, foram pegos de surpresa pela vinheta não muito usual.

A apresentadora Karine Alves chegou a gritar "ai, que susto!" quando a sirene começou a soar. Já o comentarista Carlos Eduardo Mansur pareceu perdido, olhando de um lado para o outro. Enquanto isso, Lédio Carmona deixou de terminar seu raciocínio para reclamar: "levei um susto aqui, que coisa insuportável".

- Vocês ainda vão me matar do coração - disse Karine Alves à produção do programa. A apresentadora ainda perguntou para Mansur se ele também tinha se assustado, ao que o comentarista respondeu que se assustou muito. E Lédio ainda questionou em tom irônico: "isso aí pra eu calar a boca?"

Lédio Carmona então "saiu do muro" e opinou que o Flamengo venceria o clássico deste domingo. Já Carlos Eduardo Mansur discordou e optou pela vitória do Fluminense.