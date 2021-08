Comentarista da ESPN aparece sem roupa durante transmissão da Copa do Brasil

Durante a exibição do programa "Sports Center" na noite desta quarta-feira (25) no canal por assinatura ESPN um fato inusitado chamou a atenção dos telespectadores. O comentarista Felipe Facincani apareceu sem roupa no ar durante alguns segundos,

A falha ocorreu durante a transição de sinal de uma reportagem para outra. No momento em que houve o corte da imagem, o jornalista disse não saber que estava ao vivo. Após o erro, logo o sinal foi restabelecido.

Veja o vídeo:

O programa apresentava os destaques da partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto começa a partir das 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo.