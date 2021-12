Comentarista critica técnico ex-Remo e clubes que o contratam por 'verdadeiro atraso no futebol'

A decisão do treinador Cuca de deixar o Atlético-MG por questões pessoais chamou a atenção de diversos torcedores e jornalistas, nesta terça-feira. Afinal, não é a primeira vez que o comandante deixa um clube campeão por motivos familiares. Em seu perfil no Twitter, a jornalista do Grupo Globo Ana Thaís Matos argumentou sobre a rotina do técnico.

- China, Palmeiras, Santos e agora Galo. Abandona antes dos estaduais e volta para competições sérias. Errado não está. A questão para mim é que ele não desenvolve time nenhum. É um verdadeiro atraso par ao futebol: ele e os clubes que alimentam esse ciclo - digitou ela, recordando que, coincidentemente, Cuca deixa os clubes antes do início dos campeonatos estaduais.

Em 2015, Cuca deixou o futebol da China para "descansar com a família". No ano seguinte, o Palmeiras campeão nacional viu seu comandante deixar a equipe antes dos estaduais pelo mesmo motivo. A sina aconteceu igualmente em 2021 com Santos e Galo. Agora, o futuro do cargo técnico do Atlético-MG está em aberto, e Jorge Jesus chegou a ser sondado.