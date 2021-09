Comentarista Caio Ribeiro desabafa sobre câncer e garante: 'Falta pouco'

Sinônimo de superação, Caio Ribeiro segue para o fim do tratamento contra o câncer. Na semana em que o Dia Mundial da Conscientização sobre Linfomas é celebrado, o comentarista esportivo do Grupo Globo usou as redes sociais para alertar seus seguidores e mostrar otimismo quanto a sua recuperação.

- Essa semana é especial! No dia 15 de setembro, foi o Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas e venho aqui para convidá-los a ficarem atentos a qualquer alteração na sua saúde. Fiquem atentos aos sintomas, entendam o seu corpo e tenham a convicção que quanto mais cedo o diagnóstico, maior será o sucesso do tratamento - começou Caio Ribeiro, que recentemente publicou uma foto careca, em decorrência das sessões de quimioterapia.

- Comecei o tratamento logo depois que descobri, e com o apoio deles e de toda família e amigos, as sessões de quimio estão mais leves. Falta pouco! Ter fé e se cercar de pessoas queridas ajuda muito mas é a ciência, a medicina, o caminho mais rápido para a cura - completou.