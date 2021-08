Com zagueiro e meia-atacante iniciando transição, Remo poderá ter retornos contra o Botafogo-RJ

O Remo encara o Brasil de Pelotas-RS na próxima sexta (27), no Rio Grande do Sul (RS) e ainda terá ausências no elenco. Cinco jogadores ainda permanecem no departamento médico e não jogam contra o Xavante. Dois deles realizam transição e podem ser futuras opções para o treinador Felipe Conceição, mas não para esta partida. As informações informações foram confirmadas por uma fonte interna do clube.

Com a saída o zagueiro Suéliton, que pediu para deixar o clube para a certar com ABC-RN, o Remo está atrás de um zagueiro para o restante da série B e também Copa Verde, já que atualmente somente Kevem e Rafael Jansen estão aptos para jogar e o clube não possui reserva imediato, já que Romércio está em tratamento. Mas para o próximo jogo, contra o Botafogo-RJ, quem pode ser opção é Fredson, que está recuperado de uma pubalgia e já está em transição.

Outro que vai entrar em transição é o meia-atacante Matheus Oliveira. O jogador já se recuperou de uma lesão grau dois na coxa e inicia a transição nesta quinta-feira (26). Já o lateral-direito Wellington Silva e o zagueiro Romércio com uma contusões na coxa seguem em tratamento. O meia Erick Flores, com uma lesão grau três, vai precisar de um tempo maior para se recuperar.

Matheus Oliveira já fez cinco partidas com a camisa do Remo e possui uma assistência (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Retorno

O volante Lucas Siqueira já treinou com a equipe nesta semana e deve ser opção para o técnico Felipe Conceição para a partida contra o Brasil de Pelotas. Ele estava no DM com uma lesão na coxa esquerda.