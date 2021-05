Com Zagallo, Júlio Cesar e Hélton, Petkovic prepara live para relembrar gol de falta em 2001

Dia 27 de maio é a comemoração dos 20 anos do gol de falta histórico do gringo mais querido do Brasil, Dejan Petkovic. E calhou no ano certo, já que em 2001 também se comemorava o penta-tricampeonato carioca do Flamengo, assim como se comemora agora novamente o hexa-tri-campeonato. O sérvio prepara uma festa especial para a data.

Para comemorar, Petkovic fará uma live especial no Instagram e contará com as presenças dos ex-goleiros Júlio Cesar e Hélton, os ex-jogadores Beto, Leandro Ávila, Fabiano Eller, Juan, Maurinho, Juninho, Edilson, os técnicos Joel Santana e o memorável Zagallo como convidado especial.

A live também terá a presença de André Rizek, Dandan, Pedrinho com direito a música ao vivo com a sua filha, a cantora Ana Petkovic. Mas a live não será apenas comemoração, será o anúncio de mais um projeto do gringo que prefere deixar para revelar no dia da live, mas que ele garante que vai mudar a vida de muitos jovens e crianças.

- Eu poderia tirar qualquer um do time naquele ano, menos o Petkovic - lembra Zagallo. Isso e muito mais na live que será no dia 27 de Maio, às 15 horas e será transmitida no Instagram @dejanpetkovicoficial.