Com uma virada, Bragantino reage nos acréscimos e vence o Rio Branco-AC pela Série D

Em partida válida pela sétima rodada da Série D, o Bragantino recebeu a equipe do Rio Branco-AC, no estádio do Diogão. A partida foi cercada de polêmica considerando a intoxicação alimentar de vários jogadores do Rio Branco-AC, no sábado, um dia antes da primeira data da partida. O jogo, então, foi adiado para a tarde desta segunda-feira (19).

Logo no primeiro minuto de partida, a equipe do Rio Branco abriu o placar com Guilherme Campana. O primeiro tempo da partida foi todo dominado pela equipe acreana. O Bragantino teve algumas chances de gol mas pouco aproveitadas pela equipe de Cacaio.

No segundo tempo, as duas equipes tiveram boas chances, entretanto, os jogadores do Rio Branco paralisaram muito a partida. No final, o efeito dessa situação: foram nove minutos de acréscimo.

Com isso, o Tubarão do Caeté ganhou mais chances para conseguir a virada no placar. E a virada foi emocionante num espaço de três minutos. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o Bragantino empatou com Gabriel. Minutos depois, Canga deu números finais para a partida: 2 a 1.

Com essa vitória, o Braga se mantem na liderança do grupo A-1 da Série D. A próxima partida do Tubarão será nesta quinta-feira (22), às 18h, contra o próprio Rio Branco, na Arena da Floresta.