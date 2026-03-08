Com um a menos, Capitão Poço vence o Castanhal e conquista a Copa Grão-Pará de 2026 Único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo, pelo atacante Paulão. Caio Maia 08.03.26 15h40 Capitão Poço vence o Castanhal e conquista a Copa Grão-Pará (Divulgação/ Instagram Capitão Poço) O Capitão Poço venceu o Castanhal por 1 a 0 na noite deste sábado (7), no Estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, e conquistou o título da Copa Grão-Pará. A partida teve público total de 6.093 pessoas, com quase cinco mil pagantes. O único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Debu, o atacante Paulão cabeceou para o fundo das redes e definiu o placar. O Capitão Poço atuou com um jogador a menos durante a maior parte da partida. O zagueiro Yan foi expulso aos quatro minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, o jogador Belém também recebeu cartão vermelho momentos após entrar em campo. Com vantagem numérica, o Castanhal tentou pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldades diante da marcação adversária. O Capitão Poço ainda chegou a marcar o segundo gol, com Debu, mas o lance foi anulado pela árbitra paraense Gleika Oliveira Pinheiro, integrante do quadro da Fifa, após consulta ao árbitro de vídeo (VAR). Com o resultado, o Capitão Poço garante vaga na Copa do Brasil de 2027 e na Supercopa Grão-Pará. O Castanhal também terá calendário nacional em 2027, com participação confirmada na Série D do Campeonato Brasileiro, vaga obtida à frente do próprio Capitão Poço. A equipe do Castanhal volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 20h, novamente no Modelão, contra o Nova Iguaçu, pela terceira fase da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte futebol jornal amazônia capitão poço castanhal copa grão-pará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Carioca hoje (08) Fluminense e Flamengo jogam pela final do Cariocão hoje; veja onde assistir o Fla-Flu ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Mineiro hoje (08/03) Cruzeiro e Atlético-MG jogam pela final do Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Gaúcho Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (08) Internacional e Grêmio jogam pela final do Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 DECISÃO Paysandu divulga a escalação para a final do parazão; confira Clássico de logo mais, às 17h, será no Mangueirão 08.03.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00