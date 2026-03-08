Capa Jornal Amazônia
Com um a menos, Capitão Poço vence o Castanhal e conquista a Copa Grão-Pará de 2026

Único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo, pelo atacante Paulão.

Caio Maia
fonte

Capitão Poço vence o Castanhal e conquista a Copa Grão-Pará (Divulgação/ Instagram Capitão Poço)

O Capitão Poço venceu o Castanhal por 1 a 0 na noite deste sábado (7), no Estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, e conquistou o título da Copa Grão-Pará. A partida teve público total de 6.093 pessoas, com quase cinco mil pagantes.

O único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Debu, o atacante Paulão cabeceou para o fundo das redes e definiu o placar.

O Capitão Poço atuou com um jogador a menos durante a maior parte da partida. O zagueiro Yan foi expulso aos quatro minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, o jogador Belém também recebeu cartão vermelho momentos após entrar em campo.

Com vantagem numérica, o Castanhal tentou pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldades diante da marcação adversária.

O Capitão Poço ainda chegou a marcar o segundo gol, com Debu, mas o lance foi anulado pela árbitra paraense Gleika Oliveira Pinheiro, integrante do quadro da Fifa, após consulta ao árbitro de vídeo (VAR).

Com o resultado, o Capitão Poço garante vaga na Copa do Brasil de 2027 e na Supercopa Grão-Pará. O Castanhal também terá calendário nacional em 2027, com participação confirmada na Série D do Campeonato Brasileiro, vaga obtida à frente do próprio Capitão Poço.

A equipe do Castanhal volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 20h, novamente no Modelão, contra o Nova Iguaçu, pela terceira fase da Copa do Brasil.

