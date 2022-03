Com um a menos, Atlético de Madrid vence o Cádiz pelo Campeonato Espanhol

Foi difícil, mas o Atlético de Madrid venceu o Cádiz por 2 a 1, em casa, no Wanda Metropolitano, ultrapassou o Barcelona e assumiu a terceira posição da La Liga espanhola. A partida foi válida pela abertura da 28ª rodada do campeonato. Com isso, os Colchoneros abriram cinco pontos do Bétis, primeiro time fora da zona de classificação para a Champions League.

Os donos da casa ainda abriram o placar por meio do atacante português João Félix, ainda nos primeiros minutos de jogo. O experiente atacante espanhol Álvaro Negredo igualou tudo no final do primeiro tempo. Melhor em campo, o meia Rodrigo de Paul recolocou o Atlético à frente aos 22 da etapa final.

Já na parte decisiva da partida, aos 43, veio o lance capital: o volante Javi Serrano do Atlético foi expulso e deu contornos dramáticos ao jogo. O Cádiz ainda teve algumas chances, mas não conseguiu concluir, e a equipe de Madrid confirmou a vitória.